L’istituto “F.lli Agosti” apre le porte a studenti e genitori

Bagnoregio – sponsorizzato – Nei giorni 18, 19 e 25 gennaio dalle ore 15 alle ore 19 l’Istituto Omnicomprensivo “F.lli Agosti” di Bagnoregio apre le porte agli studenti e ai genitori per la XXVII edizione di Scuola Aperta.

Numerose sono le iniziative in programma: presentazione delle esperienze di studio da parte degli studenti nei nostri laboratori dotati di attrezzatura di avanguardia, visita della cantina didattica, mostra dei prodotti agricoli del nostro territorio, degustazioni guidata di oli e di vini.

L’Istituto “F.lli Agosti” vanta un Polo Agrario e un Polo Turistico. Il Polo Agrario comprende dall’Istituto Tecnico Tecnologico indirizzo Agraria, Agroalimentare, Agroindustria e dall’Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale e consente di acquisire delle competenze relative alla produzione, alla valorizzazione dei prodotti dell’agricoltura, dell’agroalimentare e alla conoscenza e salvaguardia del nostro ambiente.

Le articolazioni previste nell’Istituto Tecnico Agrario sono tre: Gestione dell’ambiente e del territorio, Produzioni e Trasformazioni e Viticoltura e Enologia. Inoltre per quest’ultimo corso è previsto un sesto anno di specializzazione con il conseguimento del titolo di enotecnico.

Il Polo Turistico è rappresentato dall’Istituto Tecnico Economico Turismo, attraverso il quale, con lo studio delle lingue (inglese, tedesco e cinese), dell’informatica e del marketing, è possibile promuovere le bellezze artistiche e culturali del nostro territorio.

L’Istituto possiede un’azienda agraria di circa 20 ettari a coltivazione biologica tra oliveti, vigneti, noccioleti e cereali, nella quale i ragazzi svolgono attività pratiche.

Partecipa a progetti ERASMUS con partner europei che offrono l’opportunità di lavorare in aziende estere e perfezionare una lingua straniera. Le classi IV sono coinvolti in soggiorni di un mese mentre per i neodiplomati i soggiorni riguardano quattro mesi, riconosciuti come prima attività lavorativa in tutti i paesi UE. È un’esperienza che permette agli studenti di conoscere realtà e culture diverse utili per il lavoro futuro

Infine l’amministrazione comunale di Bagnoregio , sensibile a questa realtà presente nel territorio, ha istituto un bonus di € 250 per l’iscrizione al polo agrario e €150 per l’iscrizione al polo turistico.

Informazione pubblicitaria

16 gennaio, 2020