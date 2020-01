Roma - L'episodio è avvenuto domenica pomeriggio al punto ristoro del centro commerciale della catena svedese

Roma – Lite all’Ikea, volano piatti e viene ferita una bambina.

Una lite tra coppie in fila per il pranzo e piatti che volano. E’ accaduto all’Ikea di Anagnina e a farne le spese è stata una bambina di 11 anni che sarebbe stata colpita da alcune schegge del piatto andato in frantumi.

Da quanto si apprende, la ragazzina sarebbe stata colpita alla caviglia. L’episodio è avvenuto domenica pomeriggio al punto ristoro del centro commerciale della catena svedese.

La lite sarebbe nata da una discussione per una fila. A litigare animatamente due coppie. Fra i quattro protagonisti della vicenda sono iniziate a volare parole grosse con un battibecco molto animato. Per calmare gli animi sarebbe così intervenuta la sicurezza, ma poco dopo si sarebbe passati alla mani. Dopo un momento di calma infatti, la lite sarebbe ripresa alle casse quando uno dei protagonisti avrebbe lanciato un piatto contro la coppia rivale. L’oggetto avrebbe però mancato il bersaglio. A essere colpita una bambina di 11 anni in fila alle casse.

La ragazzina è stata medicata sul posto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ciampino che, dopo aver sedato definitivamente gli animi, hanno identificato gli autori della lite.

