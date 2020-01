Montefiascone - Intervento di carabinieri e 118

Montefiascone – Lite in casa: uomo distrugge i mobili, picchia la moglie e scappa.

E’ successo ieri sera intorno alle 23 in via Cassia Nuova a Montefiascone.

Un uomo al suo rientro a casa ha litigato con la moglie.

Il litigio tra i due, per cause in corso d’accertamento, è degenerato e la donna è stata malmenata.

L’uomo ha anche danneggiato i mobili di casa ed è poi fuggito.

Sul posto i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone per tuti gli accertamenti.

Per prestare le prime cure alla donna è intervenuta anche un’ambulanza del 118.

Indagano i militari sull’accaduto.

10 gennaio, 2020