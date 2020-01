“L’obiettivo dell’amministrazione è avere un sito degno di una città importante come la nostra”

Viterbo - Comune - L’assessora Ludovica Salcini (Lega) illustra il lavoro portato avanti alla luce della scadenza del servizio di comunicazione

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Lo scorso 31 dicembre è venuto a scadenza il sevizio di comunicazione web social e, con il prossimo 28 febbraio, giungerà al capolinea anche il servizio di manutenzione e aggiornamento del sito istituzionale. Si tratta, come è facile immaginare, di due servizi che rappresentano per un ente locale un vero e proprio biglietto da visita, uno dei principali strumenti con cui comunicare con i cittadini.

Stante la stretta correlazione esistente tra i due servizi, l’Amministrazione ha ritenuto di selezionare, attraverso un’indagine esplorativa del mercato, un soggetto in grado di offrire un prodotto unico, che consentisse di coniugare due fondamentali esigenze: da un lato, garantire il rigoroso rispetto della normativa vigente e soprattutto delle linee guida Agid, che – benché note sin dal 2015 – sino ad ora erano state ignorate e dall’altro, cercare un prodotto che avesse il fine di arrivare a tutti i cittadini attraverso un linguaggio semplice ed efficace, di essere al passo con le evoluzioni continue della Rete, in modo da cogliere nuove possibilità e offrire al tempo stesso quei servizi di marketing mirati di cui Viterbo necessita per la valorizzazione del territorio e per la diffusione di tutte le informazioni utili alla popolazione.

In altri termini, l’obiettivo dell’amministrazione è quello di avere un sito istituzionale degno di una città importante quale Viterbo, progettato per ospitare tutte le informazioni in modo da essere facilmente recuperabili e consultabili, con una grafica opportunamente ideata per adeguarsi al contesto, integrato e strutturato in modo da sfruttare tutte le tecnologie seo (search engine optimization), così da poter comparire ai primi posti nei più diffusi motori di ricerca, effettuando ricerche legate all’ente.

Inoltre, al fine di raggiungere un maggior numero di utenti, migliorare la stessa visibilità del sito e sponsorizzare la città di Viterbo al meglio, saranno predisposti i collegamenti con i social network: Facebook, Twitter e Google, integrando nella piattaforma le Api messe a disposizione da questi sistemi con l’obiettivo di ottenere uno scambio dei dati.

Così, ogni notizia o elemento pubblicato sul portale potranno essere condivisi nel proprio social network con un semplice “clic”.

Sto lavorando affinché tutto ciò sia oggetto di lancio già a far dato dal prossimo mese di marzo, anche se il lavoro da fare è notevole e richiederà una grossa sinergia da parte di tutti i settori dell’Amministrazione, ognuno dei quali avrà un ruolo determinante nell’obiettivo di rilancio e implementazione della comunicazione al cittadino.

Ludovica Salcini

Assessora ai Servizi informatici



Condividi la notizia:











27 gennaio, 2020