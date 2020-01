“Loggia di Palazzo dei Papi, c’è il rischio che qualche frammento possa distaccarsi…”

Viterbo - Il comandante dei pompieri Davide Pozzi - Questa mattina l'incontro tra vigili del fuoco, diocesi e soprintendenza per fare il punto della situazione - FOTO

di Daniele Camilli

Viterbo – Loggia di Palazzo dei Papi. Capolavoro del medioevo viterbese. Punto di riferimento dei flussi turistici che di tanto in tanto arrivano in città. Adesso è pericolosa. Per la sicurezza delle persone. Perché qualche pezzo potrebbe staccarsi e venir giù. Tant’è che l’altro ieri il comune di Viterbo ha deciso di transennarla. Per metterla in sicurezza. Nell’ordinanza di “interdizione dell’area”, così sta scritto nel provvedimento firmato dal sindaco Giovanni Arena, si fa riferimento alla relazione del 19 dicembre dell’anno scorso del Comando provinciale dei vigili del fuoco, diretto dal comandante Davide Pozzi che questa mattina incontrerà i rappresentanti della diocesi di Viterbo e della soprintendenza per fare il punto della situazione.

Comandante Pozzi, è confermata la riunione con diocesi e soprintendenza?

“Sì. In mattinata avremo una riunione con la diocesi e la soprintendenza. Abbiamo a disposizione un’ampia documentazione messa a punto nel corso degli anni”.

Di cosa discuterete?

“Si tratta di un sopralluogo congiunto. Analizzeremo poi la documentazione prodotta. Una volta terminato l’incontro verrà deciso cosa fare”.

Cosa dice la relazione del 19 dicembre?

“A dicembre è stato fatto innanzitutto un primo sopralluogo. Anche questo congiunto, con diocesi, vigili del fuoco e soprintendenza. Sono state fatte delle valutazioni”.

Che tipo di valutazioni?

“Valutazioni che riguardano lo stato attuale della loggetta”.

E che cosa ne è venuto fuori?

“La pietra della loggia ha ormai un’età e va monitorata e controllata con una certa frequenza. Durante l’incontro con la diocesi e la soprintendenza approfondiremo la situazione e valuteremo ulteriore documentazione”.

C’è un reale pericolo per la sicurezza delle persone?

“Nella relazione che abbiamo fatto si dà atto della possibilità che si possano creare distacchi di frammenti. In relazione anche a condizioni meteorologiche avverse, ad esempio gelate, forti piogge e nevicate”.

17 gennaio, 2020