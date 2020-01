Cronaca - La decisione in risposta al fermo del corrispondente diplomatico britannico

Condividi la notizia:











Londra – Londra convoca l’ambasciatore di Teheran.

L’ambasciatore iraniano a Londra è stato convocato dal Foreign Office come risposta dopo il fermo temporaneo denunciato due giorni fa dell’ambasciatore britannico a Teheran.

A rendere nota la notizia è Downing Street. Il governo del Regno Unito ribadisce di considerare l’episodio “un’inaccettabile” violazione del diritto internazionale e delle convenzioni diplomatiche.

Nel frattempo, all’indomani di una nuova giornata di manifestazioni in piazza a Teheran e in altre città iraniane, la polizia nega di aver sparato contro i manifestanti durante le proteste per l’abbattimento del Boeing ucraino.

Condividi la notizia:











13 gennaio, 2020