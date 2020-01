“L’Orte ha tante difficoltà, ma anche due palle così…”

Sport - Volley - Serie B - L'allenatore Gian Paolo Di Marco commenta il girone d'andata dei biancorossi: "Gli infortuni ci hanno segnato, ma non molleremo"

di Alessandro Castellani

Orte – “L’Orte è una squadra che ha tutte le difficoltà del mondo, ma ha anche due palle enormi. Ecco perché alla fine riusciamo a venirne fuori sempre”. Non usa giri di parole Gian Paolo Di Marco, coach del Volley club Orte, per definire i suoi ragazzi.

I biancorossi hanno chiuso il girone d’andata con una settimana d’anticipo, dato che nell’ultima giornata osserveranno il turno di riposo, e quindi per Di Marco è tempo di bilanci da giro di boa.

Nono posto provvisorio, con 16 punti, ma soprattutto una situazione d’emergenza infortuni che s’è aggravata col passare delle settimane. Moscatiello, Saraceni, Madonna, Crocoli, Renzetti e per finire Ottaviani: questa la lista degli indisponibili con cui Di Marco ha dovuto fare i conti nelle prime 12 partite. E per alcuni, come Renzetti, il forfait è praticamente definitivo.

“Purtroppo con la squadra decimata abbiamo dovuto rivedere verso il basso i nostri obiettivi – spiega il coach -. Prima puntavamo a un piazzamento di medio-alta classifica, adesso invece dobbiamo cercare solo di salvarci”.

Attualmente l’Orte ha 5 punti di vantaggio sulla zona retrocessione e Di Marco crede che le prime partite del girone di ritorno saranno decisive per determinare il cammino nella lotta salvezza. “Abbiamo quattro scontri diretti consecutivi – commenta – è lì che ci giocheremo le nostre carte. Il punto preso a Sarroch ci ha ridato tanto morale: ci ha fatto scrollare di dosso la negatività causata dall’infortunio di Renzetti e ci ha fatto capire che non siamo affatto spacciati. Anche sabato scorso, contro la Lazio, abbiamo fatto una buona prestazione, ma ci siamo arresi al loro maggiore tasso tecnico”.

“Ormai siamo abituati a vedere l’Orte superare qualsiasi difficoltà – aggiunge il mister biancorosso -. In un modo o nell’altro, riusciamo sempre ad andare sopra le aspettative. Per questo sono convinto che, nonostante tutto quello che ci è successo, abbiamo ancora buone possibilità di salvarci”.

Dopo il turno di riposo e la sosta per la coppa Italia, il Volley club tornerà in campo l’8 febbraio contro la Silvio Pellico Sassari, ultima in classifica con 0 punti. Una sfida che Di Marco vuole preparare al meglio, anche se dall’infermeria non arrivano buone notizie. “Credo che giocheremo ancora in formazione rimaneggiata. Crocoli è tornato ad allenarsi solo ieri e le sue condizioni sono tutte da valutare. Moscatiello starà fuori almeno per un altro mese, mentre Renzetti ha sicuramente finito la stagione”.

L’obiettivo dell’allenatore ortano è arrivare il prima possibile alla quota salvezza, fissata intorno a 30 punti. “Se ci arriviamo in fretta – chiude Di Marco – potrò dare ancora più spazio ai giovani, visto che i ragazzi interessanti non ci mancano. Marziali, che ormai è diventato titolare fisso, Crocoli, Bonifazi e Verducci sono tutti elementi che hanno bisogno di fare esperienza per crescere”.

Serie B girone F – Classifica dopo 12 giornate

Pos. Squadra Pt. 1 Scarabeo Civita Castellana 30 2 Lazio 23 3 Sarroch 22 4 Cus Cagliari 21 5 Fenice Roma 20 6 Isola Sacra Fiumicino 19 7 Amin 21k Roma 7 19 8 Garibaldi La Maddalena 17 9 Orte 16 10 Anguillara 12 11 Bcc Colli Albani Genzano 11 12 Armundia Virtus San Gaetano 6 13 Silvio Pellico 3P Sassari 0

