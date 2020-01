Montefiascone - Il grido d’allarme lanciato dalla consigliera d’opposizione Rosita Cicoria (M5s) sulla condizione della struttura

Montefiascone – (m.m.) – “L’ospedale è in totale degrado…”.

E’ il grido d’allarme lanciato dalla consigliera d’opposizione Rosita Cicoria (M5s) sulla condizione dell’ospedale di Montefiascone, ormai da anni padiglione di Belcolle.

“E’ questa la sanità a cui ci dobbiamo affidare nel momento in cui ci ammaliamo? – si domanda la consigliera pentastellata –. Ho visitato un conoscente ricoverato in un reparto dell’ospedale di Montefiascone e ho potuto constatare personalmente lo stato di abbandono in cui versa la struttura“.

Rosita Cicoria si sofferma su tutte le note dolenti riscontrate nella sua visita alla struttura di Montefiascone, da anni polo di Belcolle, attaccando anche il sindaco Massimo Paolini.

“Il polo ospedaliero – spiega la consigliera comunale di Montefiascone – versa in un degrado totale. Si va dai muri scrostati agli arredi rotti, dalle attrezzature per i pazienti rattoppati con il nastro adesivo agli angoli dei muri rovinati. Ma non solo, anche plafoniere inesistenti e utensili per il bagno distrutti. Non un bello spettacolo soprattutto per i pazienti che sono costretti a stare in questi ambienti. Questi sono i segni di un abbandono non di mesi, ma di anni. Nonostante i proclami del sindaco Massimo Paolini che in un consiglio comunale dichiarò che grazie a lui l’ospedale sarebbe diventato un polo d’eccellenza; a oggi questi sono i risultati“.

Si spera che l’azienda sanitaria possa intervenire al più presto per risolvere i problemi riscontrati dalla consigliera del Movimento cinque stelle nell’ospedale di Montefiascone in primis per il bene dei pazienti ricoverati.

11 gennaio, 2020