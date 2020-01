Luca Bonifazi nuovo facilitatore regionale M5s

Politica - L'ortano entra nel team per le relazioni esterne insieme alla deputata Francesca Flati - La votazione lunedì su Rousseau

di Alessandro Castellani

Orte – Luca Bonifazi entra nel gruppo dei sei facilitatori regionali del Lazio del Movimento 5 stelle. L’ortano è stato nominato lunedì sera, dopo la votazione online sulla piattaforma Rousseau, e sarà responsabile delle relazioni esterne insieme alla deputata Francesca Flati.

Bonifazi è l’unico eletto della provincia di Viterbo ed è anche l’unico, tra i sei incaricati nel Lazio, a non ricoprire ruoli parlamentari. Oltre a Flati, infatti, sono deputati anche Enrica Segneri, Manuel Tuzi e Gabriele Lorenzoni, mentre Francesco Silvestri è senatore.

Nel concreto, Bonifazi si occuperà di rapportarsi con associazioni di categoria, comitati, imprenditori e tutte le realtà civiche esterne al Movimento 5 stelle. Oggi pomeriggio è in programma una riunione a Roma con tutti i facilitatori nazionali, per tracciare il quadro preciso dei compiti da svolgere.

“Sono molto felice di quest’incarico – commenta Bonifazi -. Sapere di essere l’unico viterbese e anche l’unico non parlamentare del gruppo mi mette ancora più voglia di fare bene. Ieri un signore di 74 anni che non conoscevo mi ha mandato un messaggio bellissimo: voleva farmi sapere che mi ha votato perché rappresento la sua speranza di lasciare un mondo migliore alle nuove generazioni. Mi sono veramente emozionato”.

Oltre alla nomina di facilitatore regionale, per Bonifazi è in procinto di concretizzarsi anche l’incarico di organizer del meetup di Orte, come successore di Carlo Eugeni.

Alessandro Castellani

M5s – Facilitatori regionali Lazio

Area formazione e coinvolgimento: Manuel Tuzi, Enrica Segneri

Relazioni interne: Francesco Silvestri, Gabriele Lorenzoni

Relazioni esterne: Luca Bonifazi, Francesca Flati

22 gennaio, 2020