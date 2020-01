M5s, domenica raduno dei meetup con Roberta Lombardi

Orte - L'appuntamento nella sala convegni dell'hotel Letizia - La capogruppo regionale incontrerà gli attivisti delle province di Viterbo e Rieti

Orte – (a.c.) – Movimento 5 stelle, la riorganizzazione parte da Orte. Domenica mattina, dalle 10,30 alle 13,30, la sala convegni dell’hotel Letizia ospiterà una tappa del Political Canvas tour, il seminario della piattaforma Rousseau sui nuovi meccanismi organizzativi interni del partito, riservato agli iscritti dei meetup delle province di Viterbo e Rieti.

A presiedere l’incontro sarà Roberta Lombardi, capogruppo M5s nel consiglio regionale del Lazio. Insieme a lei la senatrice Barbara Floridia, altri esponenti grillini e dei tecnici specializzati in applicazioni informatiche.

Ogni meetup potrà partecipare con due attivisti in sua rappresentanza. Inoltre, è prevista la presenza di tutti i portavoce eletti nei consigli comunali dell’area.

Quello di Orte rientra in una serie d’incontri che il Movimento sta promuovendo in in tutta la regione, per illustrare agli iscritti come funzionerà il partito da qui in avanti. Il Lazio è la prima regione a ospitare il Political Canvas tour.

14 gennaio, 2020