Mafia viterbese, nove arrestati su tredici scelgono l’abbreviato

Operazione Erostrato - Optano per il rito alternativo anche i boss Trovato e Rebeshi - Non luogo a procedere per uno solo degli indagati

Roma – (sil.co.) – Mafia viterbese, non luogo a procedere per Ionel Pavel. Il 36enne d’origine romena, difeso dall’avvocato Michele Ranucci, è l’unico fuori dal processo scaturito dall’operazione Erostrato coordinata dalla Dda di Roma.

Discussione delle difese in corso per i viterbesi Manuel Pecci e Gabriele Erasmi, gli unici ai domiciliari e gli unici pronti ad affrontare un eventuale processo col rito ordinario per dimostrare la propria estraneità alla presunta associazione di stampo mafioso.

Rito abbreviato, invece, come da previsioni della vigilia, anche per i boss Ismail Rebeshi e Giuseppe Trovato. Ma la richiesta per l’imprenditore 44enne originario di Lamezia Terme sarà formalizzata il 24 gennaio. La sua posizione è stata infatti stralciata in quanto attualmente è ricoverato in ospedale e stamattina non era presente in aula. Il 24 gennaio sarà anche la volta di Gazmir Gurguri, la cui posizione era stata stralciato a dicembre.

È ripresa alle 10 di oggi davanti al gup del tribunale di Roma Emanuela Attura, nell’aula di corte d’assise Occorsio del palazzo di giustizia di piazzale Clodio, l’udienza preliminare per i nove dei 13 arrestati nel blitz antimafia del 25 gennaio 2019 per i quali il 21 dicembre i pm Fabrizio Tucci e Giovanni Musarò hanno chiesto il rinvio a giudizio.

Nel frattempo hanno chiesto l’abbreviato anche i fratelli albanesi Spartak e Shkelzen Patozi, la compagna di Trovato, la 35enne d’origine marocchina Fouzia Oufir, e l’operaio 32enne viterbese Gabriele Laezza.

Sia loro che l’imprenditore albanese 37enne Ismail Rebeshi, ai vertici del presunto sodalizio criminale di stampo mafioso attivi a Viterbo tra il 2017 e il 2018, saranno giudicati il 10 febbraio, con lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna. Stessa udienza del pentito Sokol Dervishi, del barisra Luigi Forieri e della commessa Martina Guadagno.

14 gennaio, 2020