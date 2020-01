Sport - Calcio - Serie C - La Viterbese è in piena emergenza ma Antonio Calabro non fa drammi: "Chi mi darà disponibilità per domani garantirà una partita importante"

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Vigilia di campionato complicata per la Viterbese.

Da un lato Antonio Calabro deve pensare al Bari che in questo momento è la squadra più difficile da affrontare, dall’altro deve fare i conti con le assenze sicure degli squalificati (Atanasov, De Giorgi e Tounkara) e quelle molto probabili dei giocatori non al meglio (Palermo, De Falco e Volpe su tutti).

La situazione è d’emergenza e l’avversario di primo livello. Due elementi che costringono la Viterbese a fare quadrato, per cercare una prestazione perfetta basata su una prova di gruppo.

“E’ una partita complicata ed è impossibile nasconderlo – spiega l’allenatore -. Manca quasi una squadra titolare ma guai a dire che non possiamo mettere in difficoltà il Bari. Servirà cuore e buona sorte. Troveremo di fronte una squadra forte e al completo con un’unica defezione. Se non gioca Di Cesare gioca comunque Perrotta e per loro sarà lo stesso.

Chi mi darà disponibilità per domani garantirà una partita importante. Il Bari dà stimolo. I miei giocatori si troveranno davanti un calciatore che guadagna quanto la nostra gestione. Per loro sarà un’occasione importante: sono queste le partite in cui dare le risposte giuste.

Bunino è in linea con i progetti della società. E’ un giovane di prospettiva che va a colmare una casella vuota. Sono contento del suo acquisto e il ragazzo ha dimostrato di essere eccezionale a livello umano mentre a livello tecnico già lo conosco. Ieri e oggi si è allenato con noi, vediamo cosa potrà fare domani. Il cambio di modulo? E’ una possibilità”.

Viterbese – Bari

Elenco dei convocati: Baschirotto, Besea, Bensaja, Bezziccheri, Bianchi, Bunino, Culina, Errico, Maraolo, Markic, Menghi E., Menghi M., Milillo, Molinaro, Pini, Ricci, Sibilia, Urso, Vitali, Zanoli

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

21sima giornata

domenica 12 gennaio

Cavese – Reggina (sabato)

Viterbese – Bari

Catanzaro – Bisceglie

V. Francavilla – Catania

S. Leonzio – Teramo

Potenza – Ternana

Avellino – Vibonese

Rende – Casertana

Monopoli – Paganese

Rieti – Picerno

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 49 19 15 4 0 42 10 32 Bari 39 19 11 6 2 33 13 20 Potenza 39 19 12 3 4 24 13 11 Monopoli 37 19 12 1 6 27 16 11 Ternana 37 19 11 4 4 27 19 8 Catanzaro 29 19 8 5 6 26 21 5 Catania 28 19 8 4 7 29 30 -1 Vibonese 26 19 6 8 5 37 25 12 Avellino 26 19 8 2 9 24 28 -4 Casertana 25 19 6 7 6 26 25 1 Teramo 25 19 6 7 6 21 23 -2 Paganese 24 19 6 6 7 30 26 4 Viterbese 24 19 7 3 9 27 26 1 V. Francavilla 22 19 5 7 7 24 27 -3 Cavese 22 19 5 7 7 15 28 -13 Picerno 17 19 4 5 10 19 26 -7 Bisceglie 14 19 2 8 9 15 28 -13 Rende 13 19 3 4 12 12 34 -22 Rieti 12 19 3 4 12 21 42 -21 S. Leonzio 11 19 2 5 12 19 38 -19

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe

7 gol: Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Salvatore Molinaro, Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli

11 gennaio, 2020