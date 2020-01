Rifiuti in mare: recuperati un gommone, una barca, un motorino e un triciclo

Tarquinia - Pulite le spiagge di San Giorgio e delle Saline - I volontari di Fare verde e dell'Aeopc hanno raccolto 15 grandi sacchi di rifiuti durante l'iniziativa "Mare d'inverno"

di Daniele Aiello Belardinelli

Tarquinia – Un gommone. Una barca in vetroresina. La carcassa di un motorino. Un triciclo. Otto copertoni. 130 bottiglie di plastica e 50 di vetro.

Sono alcuni dei rifiuti ritrovati e portati via dalle spiagge di Tarquinia per “Il mare d’inverno”, l’iniziativa organizzata in tutt’Italia dall’associazione ambientalista Fare Verde. 70 i volontari che, armati di guanti e rastrello, si sono dati appuntamento il 26 gennaio per ripulire la costa, tra la località di San Giorgio e le Saline. Con loro una squadra dell’Aeopc, coordinata dal presidente Alessandro Sacripanti.

“Dal 1992 puliamo il mare l’ultima domenica di gennaio – dice Silvano Olmi, presidente regionale di Fare Verde -. L’iniziativa riprende il titolo da una famosa canzone di Enrico Ruggeri. La gente è purtroppo abituata a pensare il mare in modo utilitaristico, solo durante l’estate. Deve invece essere sempre pulito”.

Tra i volontari, non solo tarquiniesi, ma anche cittadini di vari comuni della Tuscia, tra cui Viterbo, Vasanello e Montefiascone. E per la città sul lago di Bolsena era presente l’assessora Rita Chiatti. “Con lei e l’amministrazione comunale abbiamo iniziato una bella collaborazione lo scorso 12 gennaio per RipuliAmo il lago d’inverno – aggiunge Olmi -. La manifestazione ha avuto molto successo e, se possibile, il prossimo anno la estenderemo su altri laghi italiani”.

In poche ore sono stati raccolti 15 grandi sacchi. Molta plastica e tanto polistirolo. Sono state ritrovate batterie di veicoli interrate. Mentre sulla riva resti di nasse, reti da pesca e tubi di plastica di impianti a goccia usati per l’irrigazione nei campi. Nel mar Mediterraneo, secondo il Wwf, sono 570mila le tonnellate di plastica che finiscono ogni anno in acqua, l’equivalente di 33mila bottigliette al minuto. Numeri che descrivono bene l’emergenza ambientale e dimostrano l’importanza di queste giornate ecologiche, per fare qualcosa di concreto contro l’inquinamento e per sensibilizzare la popolazione.

27 gennaio, 2020