Masse di San Sisto: “L’associazione è volta al termine”

Viterbo - L'annuncio in un post su Facebook - Le pozze erano rimaste aperte fino al 31 dicembre

Condividi la notizia:











Viterbo – “Cari utenti e frequentatori delle Masse, il 31 dicembre 2019 la nostra associazione è volta al termine”. Lo annuncia un avviso sulla pagina Facebook dell’Associazione Le Masse.

Dopo l’ordinanza del tribunale di Viterbo, volgono quasi al termine i lavori per assegnare l’acqua alla società Free Time di Fabio Belli, per le piscine in località Paliano. La decisione è arrivata nell’ambito di un contenzioso decennale ancora in corso tra Free Time da un lato e associazione Le Masse e società Antiche terme romane dall’altro, per la gestione del pozzo San Sisto.

L’associazione Le Masse aveva già comunicato la deadline sempre su Facebook: “Saremo aperti fino al 31 dicembre 2019”. Ora che i lavori al pozzo sono quasi finiti, il futuro è incerto. “Non sappiamo cosa succederà nei mesi a venire – si legge sull’ultimo post dell’associazione, pubblicato nel primo pomeriggio del primo gennaio -. L’unica cosa che ci sentiamo di dire in questo momento è un grazie a tutti, ma proprio a tutti, per aver trascorso questi anni insieme a noi”.

Anni trascorsi con la spada di Damocle del lungo contenzioso. “Non è stato sempre facile – riporta il post delle Masse -, abbiamo subito molti attacchi, alcuni giusti altri meno, ma quello che ci ha gratificato, nonostante tutto, è stato sempre il supporto di molti. Nessuno di noi è perfetto, ed anche noi, nella nostra umiltà, possiamo aver sbagliato. Abbiamo accettato elogi e critiche e, forse proprio queste ci hanno spinto ad andare avanti, sempre a testa alta, senza mai desistere. Per noi era il nostro posto di lavoro, per voi un posto di svago e relax. Oggi siamo qui a ringraziarvi ancora e ad augurarvi un sereno 2020″.

Condividi la notizia:











2 gennaio, 2020