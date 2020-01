Viterbo - Il sindaco Giovanni Arena sulla vicenda: "Accelereremo le procedure per affidare i lavori e consegnare a breve la struttura"

Viterbo – “Materna a Santa Barbara, il comune ammesso al fallimento della ditta per 600mila euro”. Lo fa sapere il sindaco Giovanni Arena.

“Dopo anni di fermo – dice il primo cittadino – abbiamo chiuso la vicenda e finalmente si possono riprendere i lavori facendo di nuovo una gara perché c’era una ditta fallita.

Su indicazione del giudice, che ci ha fatto capire come fosse vantaggioso per entrambi chiudere la partita senza continuare la causa che sarebbe andata avanti per anni, adesso possiamo riavviare le procedure e finire la scuola”.

Si legge infatti nel documento che “la giunta comunale richiamata la deliberazione della G.M. n. 491 del 13.12.2016 e la conseguente determinazione dirigenziale n. 137 del 11.01.2017 con le quali, in ragione del notevole ritardo maturato nell’esecuzione dei lavori da parte dell’Impresa appaltatrice Axia srl e in forza dell’art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006, è stato risolto il contratto di appalto dei lavori di realizzazione di una scuola materna denominata Boat” e dato atto che “con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 16/19 gennaio 2018 l’impresa Axia srl è stata dichiarata fallita, conseguentemente, il Comune di Viterbo, vantando nei confronti dell’appaltatore inadempiente il diritto al risarcimento dei danni indicati nella citata determinazione di risoluzione contrattuale n. 137 del 11.1.2017 ha richiesto l’ammissione al passivo fallimentare della soc. Axia srl e che a fronte del respingimento della richiesta di ammissione al passivo, il Comune ha proposto ricorso al tribunale di Reggio Emilia per opposizione allo stato passivo”, delibera di “aderire alla proposta conciliativa avanzata dal giudice del tribunale di Reggio Emilia all’udienza del 31.10.2019, nel contenzioso n. 3059/2018 r.g. di opposizione allo stato passivo”.

Il comune infatti “è stato ammesso al fallimento dell’impresa per 600mila euro da 900mila che ne avevamo richiesti”.

Il sindaco fa sapere inoltre che “accelereremo le procedure per riaffidare i lavori a una nuova ditta perché li porti a termine a breve e poterla consegnare a Santa Barbara”.

20 gennaio, 2020