Matteo Salvini: “Mandatemi a processo…”

Politica - Caso Gregoretti - Il leader della Lega chiede anche ai suoi di dare l'ok all'autorizzazione a procedere

Cattolica – “Chiederò a chi deve votare e quindi pure ai senatori della Lega, di farmi un favore: votate per mandarmi a processo”. Caso Gregoretti, arriva a sorpresa la dichiarazione del leader della Lega Matteo Salvini.

In diretta Facebook da Cattolica, durante un comizio chiede di dare il via libera all’autorizzazione a procedere, il cui voto è previsto per oggi.

“Così chiariamo una volta per tutte, portatemi in tribunale e sarà un processo contro il popolo italiano, e ci portino tutti in tribunale”.

Poi Salvini ha aggiunto: “I giudici di sinistra facciano i giudici e non rompano le scatole”.

20 gennaio, 2020