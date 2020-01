Maturità, ancora scritti misti: al classico greco-latino e allo scientifico matematica-fisica

Scuola - Per l'orale, addio alle tre buste: il colloquio torna multidisciplinare

Viterbo – Maturità al via il 17 giugno, con la prima prova: nel tema di letteratura italiana torna la scelta di storia. Per l’orale, invece, addio alle tre buste con sorteggio: si torna al colloquio multidisciplinare. Alla seconda prova del 18 giugno, invece, ancora scritti misti: per svolgerli gli studenti avranno a disposizione sei ore.

Per il liceo scientifico, matematica e fisica. I maturandi potranno scegliere fra due problemi. Nel primo si parte da una funzione matematica astratta che sarà contestualizzata con un argomento di fisica. Nel secondo problema la situazione d’avvio sarà fornita dalla fisica e poi si chiederà allo studente di ricavare una funzione. Seguiranno otto quesiti: cinque di matematica e tre di fisica, fra i quali lo studente dovrà sceglierne quattro (possono anche essere tutti di matematica).

Lo stesso mix vale anche per il liceo scientifico, opzione scienze applicate.

Per il classico, greco e latino: traduzione di greco e analisi di latino, con contestualizzazione del testo in italiano. Il confronto riguarderà sia aspetti morfologico-sintattici che di contenuto.

Al liceo delle scienze umane, opzione economico-sociale, secondo scritto con diritto ed economia politica e scienze umane.

Al liceo linguistico, lingua straniera 1 e 3.

Al liceo musicale e coreutico, la seconda prova musicale sarà teoria, analisi e composizione. La seconda prova al coreutico sarà tecniche della danza.

Per quanto riguarda i 45 indirizzi degli istituti tecnici, all’Itaf, amministrazione, finanza e marketing, si è scelta economia aziendale (prova unica, in questo caso).

All’istituto tecnico, indirizzo turismo, le classi di concorso miste saranno discipline turistiche e aziendali e lingua inglese. Al tecnico, indirizzo informatica, sistemi e reti e informatica. Per l’Itec, elettronica ed elettrotecnica ad articolazione elettronica, si dovranno affrontare tecnologia e progettazione dei sistemi elettrici ed elettronici e sistemi informatici.

Per i 70 tipi di istituti professionali l’elenco delle seconde discipline prevede: per l’indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera, articolazione enogastronomia, ci sarà laboratorio di servizi enogastronomici-cucina e scienza e cultura dell’alimentazione. All’istituto per i servizi per l’agricoltura come seconda prova è prevista valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore ed economia agraria e dello sviluppo territoriale.

Per essere ammessi all’esame, le prove invalsi di marzo diventano obbligatorie. Sono composte da tre prove: italiano, matematica e inglese. L’accesso all’esame di stato richiede anche lo svolgimento delle attività programmate nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro).

30 gennaio, 2020