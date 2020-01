Cronaca - Le famiglie mafiose avrebbero intascato fondi dellʼUe per oltre 5,5 milioni di euro

Condividi la notizia:











Messina – Maxi blitz contro clan messinesi, 94 arresti.

Imponente blitz nella notte. I carabinieri del Ros e la guardia di finanza hanno arrestato 94 persone nel corso di un blitz contro i clan mafiosi messinesi dei Nebrodi.

Da quanto si apprende, nella vasta operazione coordinata dalla Dda di Messina, sono stati coinvolti oltre 600 i militari. L’inchiesta ha portato al sequestro di 150 imprese. Colpiti i clan mafiosi dei Batanesi e dei Bontempo Scavo.

Dall’indagine è emerso come i clan messinesi avrebbero puntato sui soldi dell’Ue. I clan avrebbero intascato indebitamente fondi europei per oltre 5,5 milioni di euro, mettendo a segno centinaia di truffe all’agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), l’ente che eroga i finanziamenti stanziati dall’Ue ai produttori agricoli. Gli accertamenti del comando provinciale della finanza di Messina hanno scoperto che alcune aziende legate ai clan avrebbero richiesto i contributi Agea dichiarando di avere in affitto particelle di terreni di cui in realtà non disponevano.

Dall’indagine è emerso che, tra il 2010 e il 2017, l’Unione Europea ha versato 5 milioni di euro a 151 aziende agricole della provincia di Messina in mano ai boss.

Condividi la notizia:











15 gennaio, 2020