Modena - Giovanni Carlo fu internato in un lager - La moglie: "Andrò con mio figlio alla cerimonia"

Modena – Medaglia d’onore per la resistenza al padre di Vasco Rossi.

Medaglia d’onore per il padre del cantautore di Zocca. Giovanni Carlo Rossi, padre del Blasco, fu internato in un lager a Dortmund, in Germania, poiché era tra i settecentomila soldati italiani che dissero ‘no’ al nazismo. Fu catturato all’isola d’Elba quando aveva vent’anni.

Giovanni Carlo Rossi nella vita faceva il camionista ed è morto a 56 anni in un incidente nel ’79. A riportare la notizia dell’onorificenza è La Stampa.

La domanda per il conferimento era stata presentata, nel 2006, da Novella Corsi, la moglie di Giovanni Carlo Rossi e mamma di Vasco. Non è ancora stato comunicato il giorno della cerimonia. La mamma del rocker ha rilasciato una dichiarazione a La Stampa. “Andrò con Vasco a ritirare la medaglia”, ha detto Novella Corsi.

12 gennaio, 2020