I meetup M5s della Tuscia radunati a Orte per il Canvas tour

Politica - Ieri mattina all'hotel Letizia l'unica tappa viterbese del ciclo d'incontri per presentare i nuovi metodi organizzativi interni del partito

Orte – (a.c.) – Circa 70 attivisti si sono ritrovati ieri mattina nella sala conferenze dell’hotel Letizia, a Orte, per l’unica tappa viterbese del Canvas tour, la serie d’incontri promossi dalla capogruppo regionale M5s Roberta Lombardi per illustrare i nuovi metodi organizzativi interni del partito.

L’evento di Orte era valido per i meetup delle province di Viterbo e Rieti e all’appello hanno risposto rappresentanti di oltre 40 gruppi disseminati nei vari comuni delle due province interessate.

A fare gli onori di casa Luca Bonifazi, co-organizer del meetup di Orte, che ha introdotto la riunione e lasciato la parola a Lombardi. La capogruppo pentastellata in regione Lazio ha spiegato l’urgenza di coordinare l’azione e i rapporti tra i vari gruppi locali, per lavorare in modo più omogeneo e non rischiare d’incorrere in situazioni difficili da gestire.

Il metodo Canvas è stato spiegato dalla senatrice Barbara Floridia. Tra i presenti anche le consigliere regionali Silvia Blasi e Francesca De Vito e gran parte dei consiglieri comunali del M5s della provincia.

21 gennaio, 2020