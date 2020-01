“Mercato del sabato al Carmine, in un paio di settimane lo spostamento”

Viterbo - Comune - Così il sindaco Arena: "Presentato il progetto sui posizionamenti ora incontreremo gli operatori"

Viterbo – Mercato del sabato al Carmine, si parte. In via sperimentale per sei mesi, i banchi che ora sono posizionati al Sacrario si trasferiranno. Al Carmine che era la terza ipotesi individuata dopo via Garbini e piazza della Rocca.

“Faremo un incontro con gli operatori – dice il sindaco Giovanni Arena – visto che ormai il progetto sui posizionamenti dei banchi è stato presentato. Dovremo quindi procedere nel più breve tempo possibile.

Si tratta di spostamento richiesto da decenni e mai portato a termine. Era infatti un’anomalia voler far crescere la città da un punto di vista turistico e, al tempo stesso, occupare col mercato il parcheggio, in fatto di accoglienza, è quello più importante”.

Sarà dunque sperimentale per sei mesi. “Proprio per questo – precisa Arena – le procedure sono più snelle e sarà possibile iniziare da subito. Nel giro di un paio di settimane si dovrebbe spostare”.

