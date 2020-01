Viterbo - A partire dal 15 febbraio - Si tratta di una sperimentazione che durerà sei mesi - La decisione è stata presa in seconda commissione - Adesso dovrà essere approvata dal consiglio comunale

di Daniele Camilli

Condividi la notizia:











Viterbo – Il 15 febbraio il mercato del sabato verrà spostato al Carmine. Per l’esattezza attorno allo stadio del Pianoscarano. Via Corrado Alvaro, via Filiberto Boccacci, via Domenico Bastianini e via dei Bersaglieri. “Uno spostamento sperimentale – ha detto il consigliere Paolo Bianchini (FdI). Per la durata di 6 mesi”.

La decisione è stata presa a maggioranza dalla seconda commissione, bilancio e sviluppo economico, questa mattina nell’aula consiliare di Palazzo dei Priori a Viterbo. Il provvedimento dovrà poi essere approvato dal consiglio comunale.

I posti autorizzati per il mercato sono 77. “A Valle Faul – contesta invece la decisione il consigliere Alvaro Ricci (PD) – la giunta dell’ex sindaco Giulio Marini ne aveva individuati 88. C’è già una delibera del precedente consiglio comunale. E credo che non possa essere ignorata”.

Ricci è contrario allo spostamento al Carmine. C’è infatti già un’iniziativa dell’ex giunta del sindaco Giulio Marini che prevedeva lo spostamento a Valle Faul e una successiva delibera approvata dal consiglio quando Leonardo Michelini era sindaco.

“Non si può essere in disaccordo con lo spostamento del mercato – ha sottolineato Ricci –. Lo abbiamo detto da anni. Raccogliendo centinaia di firme. La sperimentazione è sbagliata. La localizzazione non favorisce il movimento nel centro storico quindi il turismo in città. L’amministrazione di Giulio Marini puntava su Valle Faul, investendo in quella zona 13 milioni di euro del programma Plus. E non credo che i provvedimenti presi da Marini e la seguente delibera del consiglio comunale quando c’era Leonardo Michelini possano essere ignorati. Oppure il mercato avrebbe dovuto essere spezzettato per le vie del centro, Cavour, Garibaldi, Marconi. Per garantire il passaggio di persone. Infine, il consiglio comunale deve fare una scelta netta in merito al posto. Non si può fare il mercato sei mesi qui e sei mesi là. C’è anche una delibera del precedente consiglio. Si pone quindi una questione di legittimità del provvedimento che la giunta Arena vuole prendere. Chiedo ai dirigenti del comune di certificare che i 77 posti autorizzati siano o no compatibili con gli 88 individuati a Valle Faul”.

Stessa posizione da parte di Patrizia Notaristefano (Viterbo 2020). “La volontà di spostare il mercato c’è. Ma lo spostamento va valutato in maniera più seria”.

A rispondere è Bianchini. “La scelta di Valle Faul è stata esclusa perché via Valle Faul interdiceva il passaggio di bus turistici, ambulanze e gli autobus Francigena. Chiudere le vie centro significherebbe attapparlo di nuovo. La scelta che abbiamo fatto non va a impattare sul traffico e sulla vita delle persone. I mercati nel centro storico non ci devono più stare”.

Favorevole allo spostamento è infine Giacomo Barelli (Forza civica). “Voterò sì a prescindere – ha spiegato il consigliere -. Si tratta comunque di un atto importante. Il mercato va tolto perché è un indirizzo politico della città. È una questione di onestà intellettuale. Certo, il Carmine non è il migliore dei posti possibili. Ma meglio il Carmine piuttosto che rimanga lì”.

Daniele Camilli

Condividi la notizia:











29 gennaio, 2020