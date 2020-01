Messa per la canonizzazione del Beato Domenico Barberi

Viterbo - Venerdì 31 gennaio 2020 alle 16 nella chiesa di santa Maria di Castel d'Asso

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – L’associazione Amici del Beato Domenico (Barberi) della Madre di Dio ha come scopo principale di far conoscere la santità eroica di questo passionista viterbese missionario in Inghilterra a metà del XIX secolo.

Per questo ogni ultimo venerdì del mese si riunisce per celebrare l’eucaristia. Venerdì 31 gennaio 2020 alle 16 nella chiesa di santa Maria di Castel d’Asso (incrocio St Castel d’Asso – St Ponte del Diavolo) don Mariano Pelliccioni celebra la messa, seguita dalla recita del rosario con la preghiera per la canonizzazione del Beato Domenico Barberi.

Con questa iniziativa il gruppo di preghiera “Beato Domenico” vuole impetrare le grazie dal Signore per portare a termine il processo di canonizzazione del nostro “Meco della Palanzana” (come era soprannominato).

Ciò non aggiunge nulla alla sua santità, ma diventerà uno stimolo ed un esempio di dedizione ai fratelli (ed ai fratelli separati), di dialogo ecumenico, di tolleranza e di unione tra i popoli per questi tempi di contrasti, divisioni ed egoismo.

Ancora oggi tanti segni testimoniano l’attualità del suo messaggio: la recente canonizzazione del suo più illustre convertito San J. H. Newman (alla presenza del Principe ereditario Charles), il processo di canonizzazione di Ignatius Spencer (zio di Sir Wiston Churchill ed antenato della principessa Diane) da lui portato nella Congregazione Passionista e da lui designato suo successore della fiorente missione inglese, il continuo pellegrinaggio di sacerdoti e laici, cattolici ed anglicani convertiti nei luoghi viterbesi della sua umile infanzia, il rinnovarsi del pellegrinaggio dei fedeli viterbesi in Inghilterra al santuario dove è venerato il suo corpo vicino Liverpool.

Mario Mancini

Condividi la notizia:











29 gennaio, 2020