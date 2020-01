“Mi è capitato qualcosa di prodigioso grazie alla professionalità del dottor Sassara”

Lettere - Viterbo - Scrive Vincenzo Raganato

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Non capita tutti i giorni di incontrare sulla propria strada persone che possono davvero cambiare il corso della tua vita.

A me è successo conoscendo, in un momento molto critico per la mia salute, il dottor Massimo Sassara direttore della Uoc Cardiologia per lo studio funzionale dell’elettrofisiologia dell’ospedale di Belcolle.

Mi erano state prospettate delle cure molto impegnative che avrebbero stravolto la mia vita e le mie capacità lavorative, ma il dottor Massimo Sassara, sin da subito è andato oltre l’evidenza, ha creduto nelle possibilità di recupero del mio cuore e ha ridato fiducia e serenità a me e ai miei cari.

Oggi voglio pubblicamente esprimere la mia riconoscenza.

Sono stato davvero fortunato, mi è capitato qualcosa di prodigioso grazie alla sua professionalità, alla sua determinazione e all’amore per quello che fa ogni giorno.

Con tutto il mio cuore, grazie dottor Sassara.

Vincenzo Raganato

17 gennaio, 2020