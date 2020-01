Lettere - Viterbo - Renato Petroselli sul centro storico della città

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Confesso pubblicamente di essere un sognatore.

Mi sento orgoglioso di godermi la mia città, girandola spesso a piedi e incontrando persone tra vicoli e piazze, cercando di mantenere buoni rapporti con tutti e soprattutto con le persone che veramente manifestano di voler bene a Viterbo.

Mi sento felice quando incontro gente che si complimenta per la “bellezza di Viterbo” anche se devo ammettere che potrebbe anche risultare più apprezzabile e interessante, applicando un leggero trucco, o come si dice in gergo di cosmesi un “maquillage”.

Dobbiamo noi tutti cittadini, a qualsiasi titolo e senza interessi, solo di bottega, adoperarci affinché i sogni di una vita migliore tra queste nostre pietre grigie intrise di storia, si possano avverare.

Tutto in un paese che ha la fortuna di essere veramente democratico, potrebbe essere realizzato con l’onestà del lavoro e la capacità intellettuale di positive vedute, tipo il sogno americano.

Ricordiamoci sempre il classico detto che una cosa pensata bene è metà fatta. Buon lavoro a tutti e sempre con la grande forza di volontà nel metterci de proprio senza pessimismi e egoismi. Le cose si portano avanti anche per tigna.

Renato Petroselli

