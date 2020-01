Michele Placido in città per girare un film su Caravaggio

Viterbo - L'attore e regista italiano ha visitato prima il quartiere San Pellegrino poi palazzo dei Priori dove ha incontrato il sindaco Giovanni Arena

di Daniele Camilli

Viterbo – L’attore e regista Michele Placido a Viterbo per girare un film sul pittore Michelangelo Merisi, meglio conosciuto come Caravaggio.

Placido è arrivato nella città dei papi in mattinata. S’è fermato a pranzo a San Pellegrino poi, assieme e all’artista Cinzia Chiulli è andato dal sindaco Giovanni Arena che l’ha ricevuto nella sala rossa di Palazzo dei Priori. Obiettivo della visita inaspettata, trovare le location giuste per un film su Caravaggio. Con particolare attenzione proprio alle sale del palazzo comunale in piazza del plebiscito.

L’inizio delle riprese, da quel che si sa, dovrebbe essere stato fissato per il mese di aprile. Subito dopo Pasqua.

14 gennaio, 2020