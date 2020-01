Migliorare lo stile di vita e curare il cancro, nasce l’associazione Kiss

Viterbo - I soci fondatori sono un gruppo di 6 amici - Alcuni già si occupano di oncologia per lavoro e altri hanno deciso di sostenere l’iniziativa per interessi personali o familiari

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Kiss nasce a gennaio 2020. Si tratta di un’associazione no profit che vuole puntare l’attenzione su stile di vita, ambiente, cancro.

Gli obiettivi sono: migliorare il primo, proteggere il secondo e combattere il terzo.

Si tratta di obiettivi ambiziosi e molto ampi, che mettono insieme la salute e la malattia anche tenendo in considerazione lo stile di vita e la prevenzione, il rispetto per l’ambiente e in generale vogliono supportare l’ utilizzo di un approccio scientifico alle cose.

La prima iniziativa di Kiss sono le Kiss-Jars, ovvero dei vasetti di vetro che contengono un delicato sapone all’olio d’oliva immerso in ritagli di riviste scientifiche. Il vasetto rappresenta in sintesi i messaggi cari a Kiss.

I soci fondatori sono un gruppo di 6 amici, alcuni già si occupano di oncologia per motivi lavorativi, altri hanno deciso di sostenere l’iniziativa spinti da interessi personali o familiari. Tutti hanno il desiderio di avvicinare le persone comuni all’oncologia e alla ricerca scientifica. Perché il cancro non deve essere più un argomento taboo che fa paura e non può essere nominato ma può diventare un argomento di interesse per tutti, da affrontare con leggerezza e cura, insomma con un Kiss.

Abbiamo dei testimonial che supportano le nostre iniziative che fanno parte del mondo dello sport, in particolare canottaggio e arrampicata e artisti di fama internazionale.

Vogliamo supportare iniziative volte a realizzare eventi culturali e ricreativi in cui sia scardinata la classica e frettolosa relazione medico paziente, vogliamo favorire il dialogo, l’ incontro, lo scambio e il divertimento.

14 gennaio, 2020