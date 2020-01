Mihajlovic pro-Salvini, le Sardine lo difendono: “Ha espresso la sua idea”

Politica - Arriva il post su Facebook a sostegno dell'allenatore del Bologna: "È un uomo libero e si è mosso nel rispetto delle regole, a differenza di chi l'ha insultato"

Bologna – Le Sardine intervengono a difesa di Sinisa Mihajlovic. L’allenatore del Bologna negli scorsi giorni aveva espresso il suo sostegno a Matteo Salvini e alla candidatura di Lucia Borgonzoni come presidente dell’Emilia-Romagna, scatenando fortissime reazioni.

Dopo che sui social Mihajlovic è stato bersagliato da insulti e addirittura battute sulla sua recente malattia, le Sardine hanno espresso il loro sostegno al tecnico serbo. “Sinisa Mihajlovic prima che un grande allenatore è una persona. E gode, come tutti i cittadini, della libertà di pensiero ed espressione. Ogni sua posizione, come ogni suo schema di gioco, è lecita. Purché rispetti le regole del gioco stesso” si legge sulla pagina Facebook ufficiale del movimento.

“Sinisa si è mosso nel rispetto delle regole e dell’intelligenza di tutti e non ha mai nascosto le sue idee politiche – continuano le Sardine -. Non si può dire lo stesso dei tanti che lo hanno attaccato ricoprendolo di insulti e di odio. La vera sconfitta è decidere di nascondersi. O peggio, di non giocare”.

Mihajlovic, che comunque non voterà alle elezioni regionali in Emilia-Romagna, non ha mai nascosto le sue simpatie politiche di destra.

23 gennaio, 2020