Mike Barbone presenta “Il segreto di Carlotta e altre storie”

Viterbo - Il 18 gennaio alle 18 nella sala regia di palazzo dei Priori

Viterbo – Il 18 gennaio, alle 18, presso la sala regia di palazzo dei Priori di Viterbo, sede del comune di Viterbo, alla presenza del sindaco Giovanni Maria Arena, con l’introduzione di Bruno Mencarelli, con la partecipazione di Laura Allegrini, A. Stefano Marini Balestra e Michele Lo Foco quali relatori, sarà presentato il volume di racconti “Il segreto di Carlotta e altre storie” di Mike Barbone.

Saranno presenti l’autore e l’editore Fabio Croce. Parteciperanno, inoltre, gli attori Carla Romanelli, Noël Barbone, Fabrizio Barbo. Il libro è distribuito da Messaggerie Libri nel circuito Feltrinelli in tutta Italia.

A Viterbo è in vendita presso la libreria Straffi di via Saffi, 133/137, che si occuperà della vendita del volume in occasione della manifestazione. Sarà presente il titolare della libreria Allen Straffi.

14 gennaio, 2020