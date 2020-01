Milano, vietato fumare alle fermate dell’autobus per combattere lo smog

Cronaca - Il sindaco Sala preannuncia lo stop alle sigarette in tutti i luoghi dove c'è gente in coda

Milano – Vietato fumare alle fermate dell’autobus, del tram e in tutti i luoghi dove c’è gente in coda per i servizi. Per combattere l’inquinamento. È la proposta del sindaco di Milano Giuseppe Sala, che ha annunciato l’imminente entrata in vigore della misura oggi, in un incontro coi cittadini del quartiere Isola.

Il provvedimento è stato inserito nel regolamento aria-clima che sarà discusso prossimamente in consiglio comunale.

“L’emergenza inquinamento non si limita a traffico e riscaldamento, ma c’è altro. Devono essere introdotti molti obblighi perché ciascuno faccia la sua parte” ha spiegato Sala, che ha aggiunto: “Entro il 2030 non permetteremo più di fumare all’aperto”.

Il sindaco ha anche promesso che entro il 2021 “tutti gli edifici del comune di Milano abbandoneranno i riscaldamenti a gasolio”.

Critica la Lega, che attraverso il suo capogruppo Alessandro Morelli commenta: “Non basterà spegnere le sigarette in strada affinché l’aria di Milano diventi pulita, forse bisognerebbe cambiare sindaco”.

18 gennaio, 2020