Molinaro: “Felice per il gol, ma che assist Culina…”

Sport - Calcio - Serie C - L'attaccante della Viterbese, esperto di gol in extremis, sulla rete al Catania arrivata all'82' - Mercato: oggi arriva Negro

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Una corsa lunga 70 metri dalla curva Sud alla panchina di casa.

Quasi una liberazione per Salvatore Molinaro, che segna solo gol pesanti e dopo il 2-2 alla Vibonese all’86’ domenica pomeriggio ha fatto uno scherzo simile al Catania.

La porta del Rocchi, a ridosso del settore ospiti, è sempre la stessa ma cambia il minuto, precisamente il numero 82. L’attaccante effettua una torsione di testa su un cross dalla destra di Antonini Culina e con un pallonetto preciso supera Jacopo Furlan. Subito dopo, la lunga cavalcata per abbracciare Antonio Calabro, che l’ha spedito in campo dopo l’intervallo e viene sommerso dai calciatori e dallo staff.

Una scena densa di significati e che da lì a poco si ripeterà a seguito del 2-0 definitivo a firma di Nicholas Bensaja, che darà il via libero all’esultanza dei tifosi di casa per un successo netto e meritato contro una delle squadre più quotate del girone meridionale.

“Sono molto contento per il gol – racconta Molinaro – e ovviamente devo ringraziare Culina per l’assist. Ha messo un ottimo cross e io non ho fatto altro che metterla dentro“.

Per l’attaccante nato a Rende, 22 anni da compiere a marzo, si tratta del secondo centro stagionale su 18 apparizioni tra campionato e coppa, tre da titolare e 15 da subentrato di cui la maggior parte sotto la guida dell’allenatore salentino. Proprio quest’ultimo, tra i vari esperimenti tattici, lo sta coinvolgendo nell’arretramento a interno di squilibrio, ruolo ibrido tra mezz’ala e trequartista che il tecnico ha già messo in atto sia in gialloblù (prima con Vandeputte e poi con Errico) che nella sua esperienza al Carpi.

“E’ vero – conclude l’attaccante -. Il mister mi sta facendo fare la mezz’ala di squilibrio. Parto da una zona più arretrata rispetto alla posizione classica da attaccante e partecipo sia fase offensiva che difensiva. E’ un ruolo diverso ma cerco di farmi trovare pronto“.

Oggi, intanto, la Viterbese tornerà ad allenarsi per preparare la sfida di domenica al Catanzaro con la novità Stefano Negro: il difensore centrale classe ’95 di proprietà del Monza è atteso nella Tuscia per la firma del contratto (arriverà in prestito semestrale) e il primo allenamento con la sua nuova squadra.

Serie C – girone C

23esima giornata

domenica 26 gennaio

Rende – Vibonese 1-1 (sabato)

Reggina – Bari 1-1

Viterbese – Catania 2-0

V. Francavilla – Paganese 2-0

Monopoli – Ternana 0-0

Potenza – Bisceglie 1-0

Rieti – Casertana 1-0

Avellino – Picerno 1-1

Cavese – Teramo 1-0

S. Leonzio – Catanzaro (lunedì)

Serie C – girone C

classifica

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe, Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Salvatore Molinaro, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli

28 gennaio, 2020