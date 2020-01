Monterosi a Grassina per la vetta e la Flaminia…

Sport - Calcio - Serie D - La capolista in trasferta con l'obiettivo di consolidare il primo posto - I civitonici ospitano il Cannara e sperano in un passo falso dei toscani per agganciare la zona playoff

Condividi la notizia:











Bagno a Ripoli – Monterosi di scena al Pazzagli di Ponte a Niccheri.

Nella frazione di Bagno a Ripoli i biancorossi affrontano il Grassina per il 20esimo turno di serie D.

Impegno come al solito importante per la capolista. Che domina il girone E con sei punti di distacco sul Grosseto ed è intenzionata a consolidare il primo posto.

Attenzione però alla squadra allenata da Matteo Innocenti, quinta in classifica ed in piena bagarre per una posizione nei playoff che se il campionato finisse oggi sarebbe realtà. Per i ragazzi di David D’Antoni si tratta della prima trasferta dell’anno, dopo il 2-1 del Martoni sullo Scandicci nel big match di domenica scorsa deciso da un’autorete ospite e una prodezza di Esposito.

A tifare Monterosi anche la Flaminia, che contemporaneamente ai cugini biancorossi affronta il Cannara al Madami con l’obiettivo di tornare al successo dopo la sconfitta subita dall’Albalonga che ha interrotto il periodo d’oro. Per gli uomini di Francesco Punzi sarà importante anche il risultato in Toscana in virtù dei tre punti che li separano dal Grassina: un “1” al Madami e un “2” al Pazzagli porterebbero all’aggancio.

Gli incontri partiranno domani alle 14,30 e saranno arbitrati rispettivamente da Marco Russo di Torre Annunziata (assistenti Fabio Dell’Arciprete di Vasto e Mario Pinna di Oristano) e Andrea Zambetti di Lovere (assistenti Ernesto Dell’Isola di Sapri e Pasquale Minichiello di Ariano Irpino). Per il Monterosi occhi puntati sul match tra Grosseto e Tuttocuoio, prima inseguitrice contro fanalino di coda.

Condividi la notizia:











18 gennaio, 2020