Monterosi, parla Capodaglio: “Qui un gruppo abituato a lottare per vincere”

Monterosi – Riceviamo e pubblichiamo – Paolo Capodaglio si è già preso il Monterosi. È entrato in punta di piedi alla vigilia di Natale, ma il centrocampista ha già conquistato tutti: compagni, tecnico e pubblico che domenica all’uscita dal campo l’ha omaggiato con una standing ovation.

Un assist al bacio, quello confezionato dall’ex Trastevere per il gol vittoria sullo Scandicci di Antonio Esposito.

Capodaglio racconta la sua emozione: “Quando ricevi così tanti applausi dalla gente fa sempre piacere. Sono stato felice perché si trattava di una partita importante contro un avversario difficile. Quella del gol era una giocata che avevamo preparato più volte e assume una valenza ancora maggiore”.

Capodaglio ha conquistato Monterosi, ma anche il Monterosi ha conquistato Capodaglio. Nemmeno un mese qui al Martoni e il centrocampista sembra già un veterano: “Il bilancio è senz’altro positivo, perché proprio grazie ai miei compagni sono riuscito a integrarmi nel migliore dei modi. Ho trovato un gruppo già in testa alla classifica ed è stato tutto molto più facile”.

Sono ora sei i punti di vantaggio sul Grosseto, ma Capodaglio e compagni non hanno alcuna intenzione di soffrire di vertigini: “Da questo punto di vista il calendario ci può dare una mano. Da qui a un mese ci giocheremo tutti gli scontri diretti che non possono essere sottovalutati. Poi quando hai in testa un solo obiettivo penso che le paure vengano meno. Questo è un gruppo di giocatori con grande esperienza, abituati a lottare per certi traguardi”.

14 gennaio, 2020