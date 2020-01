Il Monterosi vince e va in fuga

Sport - Calcio - Serie D - Battuto lo Scandicci 2-1, mentre il Grosseto perde e scivola a -6 - La Flaminia sbatte sull'Albalonga (2-0)

Monterosi – Il Monterosi continua a sognare. Grazie al successo per 2-1 sullo Scandicci, i biancorossi allungano in testa alla classifica, portandosi a +6 sul Grosseto sconfitto a Foligno.

Tutto nei primi 20 minuti nel match del Martoni. Al 4′ Monterosi in vantaggio con un’autorete di Manganelli, ma già al 6′ lo Scandicci pareggia con un calcio di rigore di Ferretti. Il gol decisivo arriva al 16′, quando Esposito raccoglie un lancio di Capodaglio e insacca di sinistro.

La squadra di casa cerca a più riprese il gol della tranquillità, senza raggiungere l’obiettivo. Il 2-1, però, è sufficiente per portare a casa tre punti pesantissimi per la classifica e assicurarsi il sedicesimo risultato utile consecutivo.

Meno felice la domenica della Flaminia. I civitonici perdono 2-0 ad Albano Laziale, sul campo dell’Albalonga, in una gara molto importante per definire la graduatoria in zona playoff.

Per la squadra di casa un gol per tempo, a firma di Succi e Magliocchetti, e Flaminia che scivola al settimo posto in classifica, sempre con 29 punti.

Monterosi – Scandicci 2-1

Albalonga – Flaminia 2-0

Serie D girone E – Classifica dopo 19 giornate

Pos. Squadra Pt. 1 Monterosi 42 2 Grosseto 36 3 Albalonga 34 4 Scandicci 34 5 Grassina 32 6 Aquila Montevarchi 30 7 Flaminia 29 8 Follonica Gavorrano 25 9 Trestina 24 10 Foligno 24 11 Sangiovannese 24 12 Aglianese 23 13 Cannara 22 14 Pomezia 21 15 San Donato Tavernelle 20 16 Bastia 17 17 Ponsacco 15 18 Tuttocuoio 10

12 gennaio, 2020