Montesi: “Carichi per il derby”

Sport - Calcio - Serie D - Il portiere della Flaminia, uomo partita col Cannara grazie a un rigore parato, lancia la sfida al Monterosi

Condividi la notizia:











Civita Castellana – (s.s.) – Siamo solo a martedì ma il derby tra Monterosi e Flaminia è già iniziato.

A dare il calcio d’inizio ideale è Francesco Montesi, portiere rossoblù e uomo partita domenica pomeriggio contro il Cannara.

Nella ripresa del Madami il numero uno civitonico ha parato un rigore a Leonardo Moracci e il risultato è rimasto sullo 0-0. Il pari è proseguito fino al fischio finale e grazie al bel gesto tecnico dell’estremo difensore la squadra di Francesco Punzi ha portato a casa un punto molto importante.

“Per me è una grande soddisfazione – racconta il calciatore -. Sono molto contento soprattutto per la squadra, anche perché era una partita che non potevamo perdere. Speriamo che anche i prossimi risultati saranno positivi. Dobbiamo cercare la vittoria come l’abbiamo cercata domenica”.

Impossibile, poi, non parlare di derby. Una partita difficile contro la capolista del girone che proprio domenica è tornata ad assaporare il sapore della sconfitta dopo un girone esatto (le uniche due sconfitte in campionato dei biancorossi di David D’Antoni sono arrivate dal Grassina).

“Con la testa siamo già a domenica prossima – conclude Montesi –. Sarà una partita molto difficile ma ci faremo trovare pronti, carichi e tosti come sempre”.

Condividi la notizia:











21 gennaio, 2020