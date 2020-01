Fasano - L'ultimo messaggio sulla sua pagina Facebook: "Spero di essere stato di aiuto per molte persone"

Condividi la notizia:











Fasano – E’ morto Giovanni Custodero, l’ex calciatore colpito da sarcoma osseo.

Giovanni Custodero è morto questa notte dopo una lunga battaglia contro la malattia. L’ex calciatore di 27 anni ha combattuto per anni contro un tumore alle ossa.

Lo scorso 6 gennaio aveva pubblicato sulla sua pagina Facebook un post dove parlava della sua battaglia “ormai nella fase finale”.

“Ciao a tutti – si legge nel post -. Come sempre ci tengo a essere io a raccontarvi lo sviluppo del mio stato di salute. Negli ultimi post vi avevo accennato che la situazione non è delle migliori.. Ebbene si, eccoci arrivati alla battaglia finale, siamo io e lui, uno dinanzi all’altro.. e io lo guardo in faccia.. capisco che è forte dell’energia con la quale l’ho nutrito in questi anni, mentre io sono ormai stanco. Ho deciso di trascorrere le feste lontano dai social ma accanto alle persone per me più importanti. Però, ora che le feste sono finite, e insieme a loro anche l’ultimo granello di forza che mi restava, ho deciso che non posso continuare a far prevalere il dolore fisico e la sofferenza su ciò che il destino ha in serbo per me. Da domani sarò sedato e potrò alleviare il mio malessere. Spero di essere stato d’aiuto a molte persone. Per questo voglio per l’ultima volta ringraziarvi per ciò che siete stati, siete e sarete sempre: la mia forza”.

Giovanni Custodero, originario di Pezze di Greco, è stato il portiere di calcio a 5 con la maglia del Fasano. Il 27enne non aveva mai perso il sorriso nel corso della sua malattia, passata anche per la vendita di magliette con l’elmo di Leonida, simbolo dello “smiling warrior”, per raccogliere denaro e sostenere cure molto costose.

Giovanni avrebbe scelto la sedazione continua e profonda, un trattamento sanitario al quale si ricorre per consentire a un paziente terminale di non provare dolore dopo che le altre terapie sono risultate inefficaci.

Condividi la notizia:











12 gennaio, 2020