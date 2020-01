E’ morto il giornalista Italo Moretti

Roma - Ex direttore del Tg3 è stato inviato Rai per molti anni in America Latina

Roma – Italo Moretti, ex direttore del Tg3, è morto a 86 anni.

E’ stato inviato Rai per molti anni in Sud America, dove ha fatto reportage su guerre civili e dittature in Cile, Argentina e Nicaragua.

Entrato in Rai nel 1966 si è occupato di sport, cronaca, politica interna, ma soprattutto estera.

Nel 1968 iniziò il lavoro in America Latina.

Nel 1976 entrò nella redazione del Tg2 e continuò ad interessarsi di America Latina, Portogallo e Spagna.

Nel 1987 fu nominato vicedirettore del Tg3 di cui divenne direttore nel 1995.

Dal 1996 al 1998 fu condirettore della Tgr, testata che raccoglie i telegiornali regionali.

Si è occupato moltissimo del caso Alpi-Hrovatin diventando presidente del Premio Ilaria Alpi per il giornalismo televisivo.

9 gennaio, 2020