E’ morto Kobe Bryant, star del basket Nba

Los Angeles - Aveva 41 anni, la sua secondogenita di 13 anni è scomparsa con lui, era sposato e aveva quattro figlie

Los Angeles – A 41 anni scompare la leggenda del basket Nba Kobe Bryant.

Il suo elicottero privato, dove si trovava con altre tre persone più il pilota, è precipitato nella contea di Los Angeles. Tutti i passeggeri sono morti. Tra le vittime anche la sua secondogenita di 13 anni.

Una volta precipitato l’elicottero ha preso fuoco, inutili sono stati i soccorsi. Kobe Bryant era sposato e aveva quattro figlie. Le autorità stanno indagando sulle cause che hanno provocato l’incidente.

Il cestista è considerato uno dei più grandi giocatori Nba di tutti i tempi.

Ha vinto cinque campionati Nba, 2 MVP finali Nba ed è incluso in 15 All-Star Team, in 12 squadre All-Difensive Team e ha guidato il campionato Nba per numero di punti segnati, per due stagioni.

E’ il quarto marcatore di sempre nella storia Nba.

27 gennaio, 2020