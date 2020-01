Cronaca - Giulio Marini (FI): “Una persona leale nei confronti del territorio” - Oggi 24 gennaio alle 15 i funerali

Fabrica di Roma – È morto l’ex sindaco di Fabrica di Roma Giuseppe Palmegiani.

Si è spento ieri, giovedì 23 gennaio.

Giuseppe Palmegiani, quattro volte sindaco di Fabrica di Roma e protagonista della scena politica locale degli ultimi anni.

Numerosi i messaggi di cordoglio.

Lo ricorda il capogruppo in consiglio comunale di FI a Viterbo Giulio Marini.

“È stato un mio consigliere provinciale – dice – dal 2000 al 2005, in quota Udc. Una persona leale nei confronti del suo territorio che si è battuta per dare al suo paese il meglio che potevamo fare in quel periodo.

Una persona meravigliosa dal punto di vista umano.

Siamo vicini alla sua famiglia in questo momento di profondo dolore. È una grande perdita per tutti noi”.

Oggi, 24 gennaio, alle 15 i funerali a Fabrica.

24 gennaio, 2020