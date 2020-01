Motogp, la Yamaha esclude Valentino Rossi dal team ufficiale

Sport - Nel 2021 il nove volte campione del mondo sarà sostituito da Quartararo - Aumentano le ipotesi di ritiro

Condividi la notizia:











Iwata – Dal 2021 Valentino Rossi non sarà più nel team ufficiale Yamaha. È la decisione della Casa di Iwata, che nel giro di poche ore, prima ancora che la stagione 2020 prenda il via, ha formalizzato il suo team per il 2021. Un team in cui, al fianco del confermato Maverick Vinales, ci sarà il giovane Fabio Quartararo e non più Valentino Rossi.

Si fanno più insistenti, quindi, le voci di un possibile ritiro a fine 2020 del campione di Tavullia, che fra pochi giorni compirà 41 anni.

Per Rossi, in realtà, la Yamaha ha fatto sapere di aver lasciato a disposizione una moto ufficiale nella squadra satellite, il team Petronas, ma la bocciatura appare comunque evidente.

Negli ultimi giorni, Rossi aveva spiegato di voler attendere le prime uscite in pista per stabilire se quella che sta per cominciare sarà effettivamente la sua ultima stagione in Motogp Ma la Yamaha ha deciso di affrettare i tempi e un futuro lontano da Iwata, per il nove volte iridato, sembra davvero un’ipotesi da escludere.

Condividi la notizia:











29 gennaio, 2020