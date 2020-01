Multifiliera carne-cereali, domani la presentazione

Economia - La riunione pubblica organizzata dalla Zootecnica viterbese in qualità di soggetto capofila

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Mercoledì 29 gennaio alle 10 all’istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana, sezione di Viterbo, strada Bagni 4, la Zootecnica viterbese soc. coop., in qualità di soggetto capofila, organizza una riunione pubblica per la presentazione della Multifiliera carne-cereali zootecnia da carne della Tuscia viterbese, produzione di granella per uso zootecnico, allevamento, macellazione e vendita.

Zootecnica viterbese soc. coop.

28 gennaio, 2020