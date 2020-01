“Il museo di Palazzo Doebbing sta creando problemi al bilancio comunale”

Sutri - Candida Pittoritto (Civiltà Italiana) chiede chiarezza a Luigi di Mauro

Condividi la notizia:











Sutri – Riceviamo e pubblichiamo – Qualche giorno fa l’amministrazione comunale di Sutri comunicava ai propri cittadini: “Continua l’opera di messa in sicurezza delle strade. Oggi (30 dicembre) sono state riparate le buche ultimo tratto Rio Rotto, terminato il ripristino della staccionata. E’ iniziato il lavoro di riparazione del manto stradale su via Condotti che si concluderà il 2 gennaio. Con le poche risorse economiche che abbiamo trovato nei residui di bilancio non potevamo fare di più. Abbiamo voluto mettere in sicurezza alcune strade del centro abitato e ci stiamo adoperando con la Provincia di Viterbo e la Regione Lazio per programmare interventi più radicali anche sulle strade sub urbane. Anche attraverso piccoli, ma necessari interventi, si dimostra l’attenzione dell’amministrazione ai problemi dei cittadini”.

Ma molti cittadini lamentano giustamente che sono lavori fatti “alla volemose bene” e che presto quelle buche torneranno a dare problemi.

Ma a Sutri non ci sono solo problemi di buche (e questo i quattro moschettieri passati all’opposizione lo dovrebbero ben sapere), esiste un altro problema che si chiama museo di Palazzo Doebbing che, secondo alcune fonti attendibili, sarebbe in passivo di circa 100mila euro e che sta creando seri problemi al bilancio comunale.

Sarebbe interessante sapere dal nuovo salvatore della patria-sindaco vicario Luigi di Mauro se le dichiarazioni rilasciate al riguardo sono veritiere oppure no.

Di recente il “Fantasma di Sutri” ha scritto su un post su Facebook dove dice testuali parole: “Un 2019 di ribaltoni. Come mai il Pd dall’opposizione si ritrova al governo?”. Se lo chiedono pure i cittadini di Sutri. Chi stava in minoranza ora si ritrova in maggioranza, questo non si chiama ribaltone? Sii più coerente.

Candida Pittoritto

Civiltà Italiana

Condividi la notizia:











4 gennaio, 2020