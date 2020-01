Musica, gag e buoni propositi nel capodanno a piazza della Rocca

Cronaca - Sul palco anche il sindaco e l'assessore alla Cultura - Giovanni Arena: "Speriamo per la nostra città un 2020 fantastico" - Marco De Carolis: "Ci impegneremo per rendere Viterbo ancora più bella e piena di eventi" - FOTO E VIDEO

di Maurizia Marcoaldi

Viterbo – Countdown terminato. Siamo ufficialmente nel 2020. E per salutare l’anno e dare il benvenuto al nuovo in tanti a Viterbo si sono ritrovati a piazza della Rocca. Il concertone di fine anno è tradizione. E la piazza una tappa “quasi” obbligata.

Allo scoccare della mezzanotte gli auguri sono arrivati dalla voce di Demo Morselli e Marcello Cirillo. Ma non solo. A fare il conto alla rovescia anche il sindaco Giovanni Arena e l’assessore alla Cultura Marco De Carolis. Tra il pubblico baci, abbracci, canti e balli.

I dieci secondi che sugellano il passaggio di testimone tra i due anni sono stati seguiti dallo spumante e dai brindisi.

La serata ha preso il via con Luca Lazzari e gli sketch di Emanuela Aureli con le sue celebri imitazioni. Da Patty Pravo a Barbara D’Urso, passando per Malika Ayane e Valeria Marini.

La serata è poi continuata con la musica di Marcello Cirillo & Demo Morselli Big Band. L’organizzazione per questo concerto di fine anno 2019 è stata affidata al comune e in particolare all’assessorato alla cultura.

Nonostante il freddo, un po’ tutto il centro era animato. Locali e ristoranti aperti. A piazza del Gesù la musica dal vivo ha intrattenuto dalle 10,30 fino alle 2,30 circa. Qualche stand aperto a piazza della Morte. Al Duomo qualcuno si è concesso cioccolata calda, vin brulé e waffle. I più piccoli hanno preferito la pista di pattinaggio.

E poi in piazza c’erano proprio tutti. Coppie giovani e meno giovani, gruppi di amici, adolescenti e universitari. Ma anche mamme, papà e bambini. Chi si radunava sotto il palco per vedere meglio. Chi si isolava in gruppetti e chi si scatenava tra canti, balli e trenini.

A pochi minuti dalla mezzanotte sul palco anche il sindaco Giovanni Arena e l’assessore alla cultura Marco De Carolis.

“Forza ragazzi, ci siamo … – ha detto il sindaco dal palco – lasciamo questo 2019. Io vi chiedo, anche questa sera, di farvi gli auguri con amici, parenti e anche con chi non ci vuole tanto bene. Guardiamoci negli occhi e facciamoci gli auguri abbracciandoci. Vi faccio tanti auguri e speriamo per noi e per la nostra città un 2020 fantastico“.

A prendere la parola anche De Carolis. “Grazie di essere qui in questa piazza con noi per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno – ha detto l’assessore -. Un 2020 in cui ci impegneremo a fare di più per rendere Viterbo una città ancora più bella e piena di eventi come è stata in questi giorni di Natale e come lo sarà nei prossimi“. De Carolis ha poi dato appuntamento al 5 e 6 gennaio con la calza della befana più lunga del mondo e la befana che scenderà dall’antica torre del vecchio orologio.

E dopo gli auguri, ancora balli, buona musica e tante foto. La voglia è quella di rimanere. Per tornare a casa c’è tempo. Ora la festa.

Maurizia Marcoaldi

1 gennaio, 2020