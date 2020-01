Nasce il circolo Legambiente Tuscania

Cronaca - I rappresentanti sono Tullia Trevisan (presidente) e Francesco Mattei (vicepresidente)

Tuscania – Riceviamo e pubblichiamo – Si è costituito il circolo Legambiente Tuscania che svolgerà attività di tutela dell’ambiente in tutto il territorio della Tuscia.

II circolo Legambiente Tuscania e un’associazione senza fini di lucro, fatta di cittadini e cittadine che hanno a cuore la tutela dell’ambiente in tutte le sue forme, la qualità della vita, una società piu equa, giusta e solidale. Un grande movimento apartitico fatto di persone che, attraverso il volontariato e la partecipazione diretta, si fanno promotori del cambiamento per un futuro migliore.

Legambiente fonda la propria missione sull’ambientalismo scientifico basato su migliaia di dati, riguardanti il nostro ecosistema, che vengono raccolti dal basso e che sono alla base di ogni denuncia e proposta.

Da 40 anni Legambiente si batte per un mondo migliore, combattendo contro l’inquinamento, l’illegalità e l’ingiustizia, per la bellezza, la tutela, una migliore qualita della vita.

I rappresentanti del circolo Legambiente Tuscania sono Tullia Trevisan (presidente) e Francesco Mattei (vicepresidente).

La sede del circolo è in Via della Torretta 10 a Tuscania e rimane aperta tutti i pomeriggi lavorativi della settimana per incontrare le persone interessate, per parlare con i cittadini, per fornire informazioni sulle attivita del circolo e per iniziare il tesseramento dei nuovi soci.

20 gennaio, 2020