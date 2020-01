Viterbo - Nove gruppi autonomi si uniscono per dare voce alla salvaguardia degli animali nella Tuscia

Viterbo – (s.s.) – Nove gruppi si uniscono per dare voce alla salvaguardia degli animali.

Nasce il comitato delle associazioni animaliste del viterbese, che associa sotto la stessa bandiera Amici animali Viterbo, Mi fido di Fido, La voce del cane, Incrociamo le zampe, Rifugio speranza, Musi sereni, Garibaldi, Bastet associazione felina viterbese e Lav Viterbo.

Le associazioni manterranno la propria autonomia ma con l’obiettivo di fare squadra nella tutela degli animali della Tuscia.

“Si è costituito a viterbo il comitato delle associazioni animaliste del viterbese – si legge nella nota del gruppo -. Fortemente voluto, vuole essere un segno dell’unità dei volontari operanti in questo settore che quotidianamente si trovano a combattere contro crudeltà, pressapochismo, ignoranza, indifferenza ma anche contro la burocrazia e le imposizioni delle autorità che dovrebbero invece, se non agevolarli, quantomeno non osteggiarli. Le associazioni saranno la voce univoca di tutto ciò che porti alla salvaguardia degli animali sul territorio”.

19 gennaio, 2020