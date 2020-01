Viterbo - Diretto da Daniela e Raffaella Sabatini

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Una corale per il Giubileo. Nell’ambito dell’accademia “De Musica” nasce il coro “Schola cantorum Maria santissima liberatrice”, diretto dalle sorelle musiciste Daniela e Raffaella Sabatini.

Proseguono le “Lectio Musicalis in onore del Giubileo di Maria santissima liberatrice” del duo “De Musica – Ensemble Maria santissima liberatrice” con la prima esecuzione mondiale in forma corale dell’Inno giubilare alla Madonna liberatrice” di Daniela e Raffaella Sabatini.

Nell’ambito dei corsi dell’accademia “De Musica – Scuola di musica e teatro Maria santissima iberatrice” è stato formato il coro “Schola cantorum Maria santissima liberatrice” diretto dalle sorelle musiciste e religiose Daniela e Raffaella Sabatini e comprendente i migliori allievi di tali corsi.

Il coro ha eseguito in prima mondiale la versione corale con testo integrale dell’Inno giubilare alla Madonna liberatrice composto e scritto da Daniela e Raffaella Sabatini e che da vari anni risuona in Italia ed all’estero anche nella sua versione strumentale grazie all’intensa attività concertistica del loro Duo ed Ensemble “De Musica – Cor unum et anima una in Deo”.

L’applaudita performance corale è avvenuta nell’ambito delle “Lectio musicalis in onore del Giubileo di Maria santissima kliberatrice” che le stesse sorelle Sabatini realizzano con successo da vari mesi ogni martedì a Viterbo alla sala Mendel con programmi di grande fascino e interesse dedicati prevalentemente alla musica nella spiritualità mariana e che nei precedenti appuntamenti musicali sono stati dedicati anche al centenario della nascita di Arturo Benedetti Michelangeli con la prima esecuzione mondiale della “Fantasia su canti montanari” di Daniela Sabatini basata sulle armonizzazioni realizzate dal grande pianista, alla settimana di preghiera per l’unità fra i Cristiani e al Giorno della memoria.

Bruna Cousteau

29 gennaio, 2020