Cultura

Viterbo – Nasce il gruppo Whatsapp “Voglio Caffeina a Viterbo”.

Sta arrivando l’invito in questi giorni sull’applicazione di messaggistica con la scritta: “Entra in questo gruppo! Così inizierai a impegnarti per fare in modo che Caffeina festival rimanga a Viterbo!”.

Il gruppo, creato da Filippo Rossi, nasce per raccogliere consensi e fare rimanere la manifestazione culturale in città. Nei giorni scorsi, infatti, si paventava l’uscita del festival da Viterbo per sbarcare altrove.

A poche ore dalla nascita il gruppo vanta già numerose iscrizioni.

7 gennaio, 2020