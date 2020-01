Nave Civitavecchia, la capitaneria autorizza lo sbarco ma il sindaco no

Cronaca - Il primo cittadino blocca i passeggeri a bordo in attesa dei risultati ufficiali delle analisi dell'ospedale Spallanzani

Civitavecchia – Scontro sullo sbarco dei passeggeri della nave Costa Smeralda, ferma al porto di Civitavecchia da stamattina per la presunta presenza di due casi sospetti di virus cinese a bordo. Intorno alle 14,30 la capitaneria di porto aveva autorizzato la discesa a terra di un primo gruppo di circa mille persone, ma il sindaco Ernesto Tedesco ha immediatamente bloccato le operazioni.

Prima di procedere con lo sbarco, il primo cittadino vuole attendere gli esiti ufficiali degli esami dei campioni portati ad analizzare all’ospedale Spallanzani di Roma. “Siamo preoccupati e anche i lavoratori che devono procedere allo sbarco lo sono – ha detto -. Ovviamente, se arriveranno risposte positive dagli esami in corso allo Spallanzani, non ci sarà nessuna obiezione a far scendere i passeggeri”.

Nel frattempo i primi test avrebbero dato risultati rassicuranti.

30 gennaio, 2020