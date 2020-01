Negli Spazi attivi della Regione Lazio un ciclo di iniziative per presentare i bandi alle imprese

Viterbo - L'obiettivo è fornire risposte concrete sul mondo imprenditoriale e informare sulle opportunità offerte

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Gli Spazi attivi della Regione Lazio presentano “La Regione delle opportunità. Iniziative e bandi per le imprese”, il ciclo di incontri ideato per offrire informazioni a 360 gradi sulle opportunità di finanziamento e su contributi e incentivi pubblici a sostegno di imprese, liberi professionisti, startup e per l’avvio di nuove attività.

Si tratta del primo servizio di orientamento organizzato con appuntamenti diffusi su tutto il territorio del Lazio non solo sui bandi regionali, ma anche sulle opportunità europee della rete Enterprise Europe Network – Horizon 2020, Europa Creativa, Life, Europeaid – e nazionali (come ad esempio, i programmi di riconversione e il credito d’imposta) e gli strumenti nazionali.

Gli incontri, gratuiti e della durata di 3 ore, sono rivolti a enti, associazioni di categoria, imprese, stratup e a tutti i cittadini interessati ad avere maggiori informazioni sui bandi, a conoscere gli avvisi, le agevolazioni ed i bandi legati al mondo imprenditoriale.

Gli appuntamenti saranno ospitati negli Spazi Attivi di: Viterbo, Rieti, Colleferro, Ferentino, Bracciano, Roma Casilina, Latina, Zagarolo, Civitavecchia e affronteranno cinque tematiche specifiche:

1. Nuove Imprese a tasso Zero, le novità sui finanziamenti Invitalia per le start up

2. CineTeatri e Librerie Verdi & Digitali, i contributi dedicati all’innovazione digitale e all’efficienza energetica dei cinema, i teatri e librerie indipendenti

3. I Progetti di Innovazione Digitale, i contributi a fondo perduto per innovare la propria impresa, anche in aggregazione, attraverso l’introduzione di tecnologie digitali

4. Internazionalizzazione: Voucher e Progetti, i due avvisi dedicati alle imprese che intendono partecipare a fiere internazionali o dotarsi di risorse specializzate in internazionalizzazione

5. La regione per i giovani: Il Bando delle Idee, i contributi per i progetti di aggregazione e integrazione fra giovani

Al termine di ogni incontro, i tecnici di Lazio Innova illustreranno le corrette modalità di presentazione delle domande ai bandi, rispondendo ai partecipanti anche attraverso incontri one to one.

Gli Spazi Attivi sono i perni della rete d’innovazione della Regione Lazio. Ospitano aree per la condivisione di idee e progetti, come il Talent Working, i FabLab, per far avvicinare le scuole e le imprese alle tecnologie digitali e i Laboratori per l’incubazione di startup. Sono, inoltre, luoghi che offrono informazioni sulle attività e sulle opportunità della Regione Lazio.

Il primo appuntamento si è svolto giovedì 9 gennaio 2020 nello Spazio Attivo di Viterbo dalle 9,30 alle 12,30 con un focus su Nuove Imprese a tasso Zero. Il calendario completo di tutti e 25 gli appuntamenti di gennaio e febbraio che si svolgeranno sul territorio regionale è disponibile sul sito di Lazio Innova.

Per partecipare al percorso di orientamento è necessario iscriversi selezionando la data con il relativo Focus di interesse.

Lazio Innova

10 gennaio, 2020