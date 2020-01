“Nella Tuscia vivono e lavorano oltre 31mila cittadini stranieri”

Viterbo - Elisa Durantini, segretaria Ust Cisl, sulla presentazione del “Rapporto sulle Migrazioni in Provincia 2019” in programma il 29 gennaio nella sala riunioni della Cittadella della Salute della Asl

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Nella nostra Provincia vivono e lavorano oltre 31mila cittadini stranieri tra comunitari ed extracomunitari, spesso sono i nostri vicini di casa, i loro figli vanno a scuola con i nostri figli e nipoti, le loro mogli si prendono cura dei nostri anziani, mentre loro fanno molti di quei lavori che noi non vogliamo più fare.

A volte la loro presenza è fonte di disagio, spesso ci spaventa, spesso mal tolleriamo alcuni aspetti della loro cultura. Eppure cercando di dialogare con loro, di accoglierli, di capirli, gettiamo le basi per una società più equa e civile per tutti.

Come Cisl vorremmo evidenziare le difficoltà di adattamento e di integrazione che si riscontrano quotidianamente e come poter fare per superarle, attraverso un confronto con alcuni dei protagonisti delle politiche sociali del nostro territorio quali ad esempio Asl, Caritas e Arci e Provincia, presentando i dati statistici ufficiali sulla presenza e la tipologia dei migranti nel Viterbese.

Il 29 gennaio 2020, nella sala riunioni della Cittadella della Salute della Asl di Viterbo, alle 15,30, sarà presentato il “Rapporto sulle Migrazioni in Provincia di Viterbo 2019” elaborato dal centro studi e ricerche Idos, che si occupa di realizzare annuari socio-statistici su migrazioni e tematiche correlate, impegnandosi anche in campagne di sensibilizzazione e interventi formativi.

Elisa Durantini

Segretaria Ust Cisl

Fortunato Mannino

Segretario generale Cisl

20 gennaio, 2020